L'euro se stabilise face à un dollar renforcé par l'aversion pour le risque

L'euro se stabilisait mardi face au dollar, après avoir grimpé la veille et tandis que la prudence fait son retour parmi les investisseurs.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro prenait 0,06% face au billet vert, à 1,1350 dollar.

"Les échanges de ce mardi sont jusqu'à présent marqués par l'aversion aux risques, car le coronavirus provoque le retour des mesures de confinement dans plusieurs pays et les tensions sino-américaines s'intensifient sur les revendications territoriales dans la mer de Chine méridionale", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a prévenu lundi que les Etats-Unis considéraient les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale comme "illégales".

"Cette accusation est totalement injustifiée", a fustigé dans un communiqué l'ambassade de Chine aux Etats-Unis, ajoutant que "la partie chinoise s'oppose fermement" à ces propos.

Concernant la pandémie, la Californie et plusieurs autres régions du monde ont adopté à nouveau de sévères restrictions, tandis que l'OMS s'est alarmée de voir "trop de pays (aller) dans la mauvaise direction" et saper la confiance des populations faute de messages clairs.

La pandémie continue de s'aggraver avec au moins 569.879 morts dans le monde pour environ 13 millions de cas avérés, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

L'aversion au risque a tendance à valoriser les valeurs refuges, comme le dollar, qui avaient été mis sous pression ces derniers jours par un marché globalement optimiste.

Par ailleurs, les chiffres du produit intérieur brut au premier trimestre au Royaume-Uni, en ont "déçu plus d'un", a observé M. Evangelista.

Le PIB a chuté de 19,1% au Royaume-Uni de mars à mai comparé à la période de décembre à février, à cause de l'impact du nouveau coronavirus. Mais surtout, le maigre rebond de 1,8% en mai a été bien en dessous des attentes, qui étaient de +5,5%.

"Avec le virus toujours non maîtrisé, la perspective d'un Brexit sans accord combiné à une performance économique médiocre, pourrait poser plus de risques de baisse pour la livre", a ajouté l'analyste, tandis que la devise perdait 0,3% face à l'euro et 0,25% face au dollar.

