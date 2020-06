L'euro se stabilise au lendemain d'une séance volatile

L'euro se stabilisait mercredi face au dollar, au lendemain d'une forte baisse et dans un environnement compliqué.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro perdait 0,07% face au billet vert, à 1,1255 dollar.

"Sur le marché des changes, les principales devises tiennent leur rang", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com, au lendemain d'une séance riche en événements.

"Le dollar a connu un élan hier après-midi (mardi) tandis que les ventes au détail au mois de mai ont surpassé les attentes en bondissant de 17,7%", a expliqué Jasper Lawler, analyste pour London Capital Group.

Mais "ce fort rebond devra être mis en perspective avec le risque d'une seconde vague de Covid-19 qui est plus difficile à évaluer", a expliqué Derek Halpenny, pour MUFG, tandis que la Chine fait face à une inquiétante flambée de la maladie à Pékin.

Au total, 137 personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la mégapole de 21 millions d'habitants.

Ce rebond du nombre d'infections, centré autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud de la capitale, a poussé les autorités aéroportuaires à annuler plus d'un millier de vols au départ et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin. Les écoles avaient été fermées dès mardi, et les habitants de la capitale sont invités à reporter tout voyage non essentiel.

Par ailleurs, les responsables de l'essai clinique britannique Recovery ont découvert qu'un médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduisait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints.

Mais le marché n'a pas fortement réagi à cette nouvelle, a souligné Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Les investisseurs "espèrent une solution médicale plus complète", a-t-elle expliqué.

