L'euro se stabilise à un niveau bas à la veille de la BCE

L'euro se stabilisait mercredi face au dollar après avoir touché un plus bas depuis trois mois et demi, les cambistes s'attendant à ce que la Banque centrale européenne (BCE) défende sa politique monétaire souple jeudi.

Vers 09H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro cédait 0,04% à 1,1776 dollar. En début d'échanges européens, l'euro a reculé jusqu'à son plus bas depuis début avril à 1,1752 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert à d'autres grandes monnaies, prenait 0,3% depuis le début de la semaine.

La devise américaine est soutenue par son statut de valeur refuge alors que la reprise des contaminations au Covid-19 pèse sur les perspectives de la croissance mondiale.

"Tant que la propagation du variant Delta rendra le marché nerveux, le dollar sera en forme, surtout si la BCE se montre souple demain", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Le marché estime que l'institution européenne va insister sur le besoin de soutenir l'économie de la zone euro en gardant des taux historiquement bas et son programme de rachats d'actifs.

Des taux plus élevés rendent les monnaies plus attractives pour les cambistes.

"Le contraste entre la Fed (Banque centrale américaine) et la BCE ne pourrait pas être plus vif, et plus favorable au dollar", estiment les analystes de Société Générale.

Depuis la réunion de juin de la Fed, le marché prévoit une remontée des taux aux Etats-Unis dès 2022, un scénario qui a été renforcé par la hausse de l'inflation américaine.

