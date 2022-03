L'euro se reprend mais reste affaibli par la crise en Ukraine

L'euro reprenait de sa valeur mardi face au dollar américain mais les analystes doutaient de la durée du rebond de la monnaie unique européenne alors que le conflit en Ukraine se poursuit.

Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), l'euro prenait 0,22% à 1,0877 dollar pour un euro, sans trop s'éloigner de son plus bas depuis mai 2020 atteint la veille à 1,0806 dollar.

Les investisseurs semblaient momentanément oublier le conflit en Ukraine mardi. Mais les analystes étaient moins convaincus, alors que les combats se poursuivent et que de nouvelles sanctions contre la Russie sont envisagées des deux côtés de l'Atlantique.

"La guerre en Ukraine crée de sérieux vents contraires pour la monnaie unique, l'Europe apparaissant particulièrement vulnérable aux retombées économiques du conflit", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Lundi soir, le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak a menacé, en cas d'embargo sur le pétrole russe, de "prendre une décision similaire et de mettre notre embargo sur les livraisons de gaz via le gazoduc Nord Stream I" qui achemine du gaz russe vers l'Europe et qui est rempli actuellement "à 100%".

Pourtant, l'euro restait stable.

"Cette immobilité face à cette annonce qui affecterait grandement l'économie de la zone euro peut paraître surprenante" et peut être le fait "d'une incrédulité des acteurs de marché qui ne croient pas Moscou capable de se couper d'une manne de revenus importante", commente Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Par ailleurs, les cambistes attendent jeudi la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Selon Holger Schmieding, analyste chez Berenberg, "l'inflation qui empire en zone euro est causée principalement par des facteurs extérieurs sur lesquels la BCE n'a aucun contrôle, contrairement à la Fed".

La BCE devrait donc patienter avant de resserrer sa politique monétaire pour éviter d'étouffer une économie déjà déstabilisée par le conflit, là où la Réserve fédérale américaine (Fed) va probablement agir lors de sa prochaine réunion pour endiguer l'inflation.

