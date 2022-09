L'euro se reprend, le yen creuse ses pertes

L'euro se reprenait mardi face au dollar alors qu'une série de réunions de banques centrales débute cette semaine, tandis que le yen a sombré à un nouveau plus bas depuis 1998.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro gagnait 0,23% à 0,9951 dollar, la valeur refuge s'éloignant quelque peu de ses récents sommets.

Mais le rebond de l'euro, comme celui de la livre, est dû à "un certain attentisme des investisseurs après un jour férié aux Etats-Unis" lundi, commente Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown, tandis qu'une série de réunion de banques centrales a débuté en Australie.

La banque centrale australienne a relevé ses taux pour la quatrième fois de 50 points de base.

"Le communiqué suggère que la Banque de réserve d'Australie (RBA) a fini de normaliser sa politique et compte désormais poursuivre ses hausses de taux pour ralentir l'économie", selon les analystes de Barclays, qui tablent sur trois nouvelles hausses de 25 points cette année.

Le dollar australien cédait 0,43% face au billet vert à 1,4779 dollar australien pour un dollar américain.

"La bataille continue contre l'inflation, et les banques centrales sont prêtes à en découdre", commente Lukman Otunuga, analyste chez Exinity: après la RBA, la banque centrale du Canada se réunira mercredi, et "tous les regards seront tournés vers la Banque centrale européenne le lendemain".

Une hausse marquée des taux est attendue en zone euro.

Le yen, de son côté, reculait de 0,81% à 141,75 yens après avoir sombré à 141,86 yens, un nouveau plus bas depuis 1998.

Depuis le début de l'année, le yen plonge de 19% face au dollar, plombé par la politique toujours ultra-accomodante de la Banque du Japon (BoJ).

-------------------------------

08H55 GMT 21H00 GMT