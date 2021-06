L'euro se reprend face au dollar, le bitcoin coule

L'euro remontait face au dollar américain lundi après des gains importants pour le billet vert la semaine dernière dans un marché attendant des interventions à venir de responsables de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 20H40 GMT (21H40 à Paris), l'euro gagnait 0,44% face au dollar, à 1,1916 dollar pour un euro. La monnaie unique européenne reste toutefois en retrait depuis la conclusion de la réunion de la Fed mercredi.

L'institution a légèrement durci son message: alors qu'elle promettait jusqu'alors de garder les taux aussi bas que possible sur le long terme pour soutenir l'économie, encore chancelante après la pandémie de Covid-19, ses membres évoquent désormais une hausse dès 2023 pour faire face à une inflation qui décolle.

Elle pourrait même relever ses taux dès l'an prochain si l'inflation américaine restait élevée d'ici là, a estimé vendredi le président de la Réserve fédérale de Saint Louis, James Bullard.

Une politique monétaire plus stricte, avec des taux plus élevés, rendrait le dollar plus attractif.

Les cambistes surveilleront les messages de plusieurs responsables de la Fed cette semaine, à commencer par son président Jerome Powell, qui s'exprime mardi lors d'une audition parlementaire au sujet de la réponse apportée par son institution à la pandémie.

Mais les investisseurs devraient se méfier, car la politique monétaire dépendra du niveau de l'inflation dans le futur, actuellement très difficile à prévoir, commente Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

"Le vrai message de la dernière réunion de la Fed, c'est que les prévisions des différents membres du comité divergent énormément", souligne-t-il.

Du côté du bitcoin, la très volatile cryptomonnaie perdait 8,74% à 32.692,70 dollars.

Dans la province chinoise du Sichuan, l'interdiction de miner des bitcoins, comme on appelle l'activité des serveurs qui font fonctionner le réseau de la cryptomonnaie, a conduit à la fermeture de 26 entreprises, une information non confirmée par les autorités mais largement relayée sur les réseaux sociaux chinois et confirmée par d'anciens producteurs de cryptomonnaies.

