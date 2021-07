L'euro se reprend face au dollar, focalisé sur les minutes de la Fed

L'euro regagnait un peu de terrain face au dollar après avoir touché un plus bas en trois mois la veille, avant d'être rassuré par une Banque centrale américaine (Fed) moins inquiète de l'inflation que prévu dans le compte-rendu de sa dernière réunion.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro gagnait 0,27% à 1,1823 dollar pour un euro. La veille, il avait sombré en fin de séance américaine à 1,1782 dollar, son plus bas depuis début avril.

Jeudi soir, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed mi-juin, les minutes tant attendues par le marché, ont légèrement atténué le message de l'institution sur l'inflation.

Il est "trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les trajectoires du marché du travail et de l'inflation", ont estimé les membres du Comité.

"Les divisions sur l'inflation sont importantes", soulignent les analystes de Sucden.

Si les inquiétudes sur l'inflation poussaient les banques centrales à resserrer leur politique monétaire et à relever leurs taux directeurs plus taux que prévu, les monnaies qu'elles émettent seraient plus attractives pour les investisseurs.

La Banque centrale européenne (BCE) publiera ses propres minutes à 12H30 GMT. Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank, prévoit "peu de surprises pour le marché".

En revanche, le yuan chinois cédait du terrain face au dollar (-0,13% à 6,4809 yuans).

Alors que l'Europe et les Etats-Unis envisagent prudemment de resserrer leurs politiques monétaires, les autorités chinoises ont évoqué un possible assouplissement pour soutenir l'économie.

"Une série de données montre un léger affaiblissement de l'économie chinoise", souligne Hao Zhou, analyste chez Commerzbank, qui juge cependant qu'il reste à voir comment les autorités s'y prendront pour soutenir l'économie.

