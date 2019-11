L'euro se reprend face au dollar et reste stable face à la livre

L'euro se redressait un peu face au dollar jeudi en cours d'échanges européens et bougeait peu face à la livre sterling, alors que les relations commerciales se réchauffent entre la Chine et les Etats-Unis et avant les annonces de la Banque d'Angleterre (BoE).

Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), l'euro gagnait 0,15% face au billet vert, à 1,1083 dollar.

La livre britannique était stable face la monnaie unique, à 86,15 pence pour un euro.

"L'euro progresse légèrement après des propos du ministère chinois du Commerce indiquant ce matin que la Chine et les Etats-Unis sont tombés d'accord pour une levée +par étapes+ de leurs droits de douane punitifs mutuels," a expliqué Derek Halpenny, de MUFG.

S'il est confirmé par les Etats-Unis, cet arrangement sur les droits de douane pourrait être le dernier signe en date d'un relatif réchauffement des relations entre Pékin et Washington.

L'analyste relève également l'impact modeste des chiffres de la production industrielle allemande publiés dans la matinée par l'Office fédéral des statistiques, en recul de 0,6% alors que les analystes tablaient sur -0,4%.

"Les investisseurs auront les yeux tournés vers la livre sterling aujourd'hui," a estimé de son côté Hussein Sayed, de FXTM.

Selon les analystes, l'institution devrait annoncer qu'elle maintient son taux directeur à 0,75%, optant pour la prudence en attendant d'en savoir plus sur l'issue du Brexit et des élections anticipées.

"Les incertitudes politiques et économiques pour les semaines à venir devraient permettre de tenir éloignée la possibilité d'un changement de politique," a complété Joshua Mahony, de IG.

"Ce sera quand même intéressant de voir si un ou deux membres (du Comité de politique monétaire) vote en faveur d'une baisse des taux," a ajouté M. Sayed. "Un tel vote signifierait que la BoE penche vers une politique monétaire plus conciliante et renforcerait les chances d'une baisse en début d'année prochaine."

Des élections anticipées sont prévues au Royaume-Uni le 12 décembre.

