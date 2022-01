L'euro se reprend face au dollar et à la livre

L'euro remontait face au dollar américain vendredi, les cambistes peinant à se positionner entre craintes géopolitiques et durcissement monétaire de la Fed, tandis que la livre britannique souffrait d'un indicateur décevant au Royaume-Uni.

Vers 10H45 GMT (11H45 à Paris), l'euro prenait 0,23% à 1,1338 dollar pour un euro. Depuis le début de l'année, la monnaie unique européenne cède 0,3% face au billet vert.

Après avoir bénéficié fin 2021 de la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, le billet vert peine à repartir durablement de l'avant.

"Le marché des changes ne sait pas s'il doit se positionner pour une hausse des taux ou pour une croissance plus faible", résume Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Les investisseurs se demandent si l'inflation ne va pas étouffer la croissance américaine ou si d'autres banques centrales ne vont pas également durcir leurs politiques, explique-t-il.

La livre britannique cédait 0,21% à 1,3571 dollar pour une livre et 0,45% à 83,55 pence pour un euro "après la publication d'une contraction bien plus forte que prévu des ventes au détail outre-Manche en décembre", note Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Les ventes au détail ont baissé de 3,7% en décembre sur un mois au Royaume-Uni, bien plus qu'attendu et le plus fort recul depuis près d'un an, le variant Omicron ayant gardé nombre de consommateurs loin des magasins.

Le franc suisse, de son côté, profitait de son statut de valeur refuge et gagnait 0,31% à 1,0966 franc suisse pour un euro, s'approchant de son sommet en six ans atteint le 31 décembre à 1,0326 franc suisse.

"Les tensions vives entre la Russie et les Etats-Unis autour de l'Ukraine mais aussi la proximité avec le scrutin présidentiel italien de lundi prochain qui pourrait bouleverser la gouvernance du pays sont des éléments qui favorisent la demande en franc", explique M. Dejean.

A l'inverse, le bitcoin souffrait de l'aversion au risque et chutait de 5,7% à 38.988 dollars.

