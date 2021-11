L'euro se reprend après un assaut du dollar, réveillé par le patron de la Fed

La séance a été volatile mardi pour la paire euro-dollar après des propos du président de la Banque centrale américaine sur l'inflation et la politique monétaire qui ont redonné de l'élan au billet vert avant que l'euro ne se ressaisisse.

Vers 19H30 GMT, l'euro gagnait 0,19% face au billet vert à 1,1313 dollar pour un euro alors que la devise européenne était tombée en matinée à 1,1235 dollar juste après les déclarations de Jerome Powell devant une commission du Sénat. Le patron de la Banque centrale américaine a évoqué une inflation tenace et la perspective d'un resserrement de la politique monétaire.

Après avoir martelé pendant des mois que la hausse des prix serait "temporaire", M. Powell a estimé mardi que "le moment était probablement venu de ne plus utiliser ce mot", et que "les risques d'une inflation plus persistante s'étaient accrus".

Cette inflation pourrait justifier d'accélérer le rythme de réduction des achats d'actifs, a encore reconnu Jerome Powell, une remarque qui a fait reculer les marchés boursiers et augmenter les taux à court terme sur le marché obligataire.

C'est cette perspective qui soutient le dollar depuis plusieurs mois - le billet vert s'est apprécié de plus de 8,5% depuis fin mai face à la devise européenne - et que les cambistes avaient remis quelque peu en question vendredi avec l'apparition du nouveau variant du coronavirus responsable du Covid-19.

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 14 et 15 décembre: "nous aurons alors de plus amples données et nous en saurons plus sur le nouveau variant" Omicron, a également souligné M. Powell.

L'euro a par ailleurs été soutenu face à cet assaut du dollar par le taux d'inflation dans la zone euro qui a atteint un niveau record en novembre, à 4,9% sur un an, a indiqué Eurostat, au-delà des prévisions des analystes.

Sans compter l'inflation en Allemagne qui a culminé à plus de 5% en novembre, son plus haut depuis 1992, même si la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) continue de marteler qu'un durcissement monétaire serait la mauvaise réponse aux problèmes économiques.

"La pression monte sur la Banque centrale européenne (BCE) pour expliquer pourquoi elle pense qu'il serait prématuré de resserrer sa politique monétaire ultra accommodante", a commenté Joe Manimbo de Western Union.

Valeur refuge, le franc suisse avançait encore à un plus haut en six ans face à la monnaie européenne, progressant de 0,16% à 1,0403 franc suisse pour un euro.

