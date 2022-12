L'euro se replie face au dollar, le rouble faiblit

L'euro a un peu faibli face au dollar mercredi dans un marché complètement assoupi en cette période des fêtes, tandis que le rouble s'est replié dans le sillage de l'interdiction russe de vente de pétrole aux pays qui utilisent le plafonnement des prix.

Vers 21H50 GMT, l'euro cédait 0,27% à 1,0611 dollar.

Sur tous les marchés, "les échanges se font dans des fourchettes de prix étroites et avec des volumes réduits", remarque Naeem Aslam, analyste chez AvaTrade.

"On ne peut pas vraiment tirer de conclusion des mouvements sur les changes cette semaine alors que la liquidité est faible et que les toilettages de comptes de fin d'année invitent à chercher du dollar", a renchéri Mazen Issa de TD Securities.

Selon lui, dès l'année prochaine, la tendance devrait être en faveur de l'euro car "la Banque centrale européenne siège désormais à la place du conducteur" alors que la Fed a déjà opéré à la majeure partie de ses hausses de taux mais que la BCE et la Banque du Japon ont encore une marge de manoeuvre de ce côté-là pour juguler l'inflation.

Le rouble russe, quant à lui, a perdu 3,98% à 72,75 roubles pour un dollar, un plus bas depuis avril.

"Cela a sans doute avoir avec le refus de Moscou de vendre du pétrole aux pays qui applique le prix plafond", a estimé Mazen Issa. "C'est une tentative de leur part de paraître forts mais ils ont peu de cartes à jouer. Les Russes ont besoin de ces revenus énergétiques", a-t-il ajouté.

Le rouble "s'était déjà affaibli la semaine dernière après l'entrée en vigueur du prix plafond", a aussi rappelé à l'AFP Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"La Russie va continuer d'exporter son brut vers l'Asie, donc je m'attends à ce que la réaction du rouble reste limitée après la baisse marquée de la semaine dernière, surtout que la réaction russe était prévisible", a-t-il estimé pour sa part.

Le rouble a connu une année mouvementée: il s'était effondré dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine.

Mais les prix du gaz et du pétrole s'étaient envolés pour la même raison. Or, comme Moscou vend ses hydrocarbures en dollars avant de convertir ses gains en rouble, la devise russe était ressortie renforcée du conflit.

Depuis le début de l'année, le rouble gagne plus de 5% face au dollar.

