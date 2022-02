L'euro se redresse face au dollar profitant du rappel des troupes russes

L'euro gagnait du terrain mardi face au dollar américain, profitant de l'appétit pour le risque alors que la situation en Ukraine s'est légèrement détendue, ce qui éloignait par ailleurs l'or d'un sommet atteint plus tôt.

Vers 19H40 GMT, l'euro prenait 0,44% à 1,1357 dollar pour un euro.

Le Kremlin a confirmé mardi le début d'un retrait des forces russes stationnées près des frontières de l'Ukraine, un premier signe de détente.

Une montée en puissance de la crise ukrainienne, qui peut peser sur l'économie de la zone euro - par exemple en perturbant encore plus l'acheminement de gaz russe vers l'Ouest -, avait fait grimper le dollar, valeur refuge.

"Le dollar américain et d'autres valeurs refuges ont perdu du terrain, alors que les tensions géopolitiques montrent de timides signes de refroidissement", a noté Joe Manimbo de Western Union.

"Les marchés ont été pris en otage par l'instabilité géopolitique entre la Russie et l'Ukraine", selon lui, ce qui "a déclenché une fuite vers la sécurité qu'offrent les obligations d'État et la devise la plus liquide du monde, le billet vert".

"Aujourd'hui, les marchés poussent un soupir de soulagement", a ajouté M. Manimbo.

Les tensions géopolitiques ont récemment profité à une autre valeur refuge, l'or: le prix de l'once a grimpé en début de séance à 1.879,55 dollars, un plus haut depuis juin 2021, avant de reculer (-0,88% à 1.854,58 dollars).

Neil Wilson, analyste chez Markets.com, avertit cependant contre un pari haussier sur le marché aurifère en cas d'aggravation de la crise: "Est-ce que la Russie ne pourrait pas vendre une partie de ses réserves massives d'or pour renforcer sa devise en cas de sanctions économiques?", se demande-t-il.

Dans ce contexte volatil, la livre britannique réagissait de façon mitigée aux derniers chiffres de l'emploi au Royaume-Uni: +0,04% face au billet vert à 1,3533 livre pour un dollar, mais - 0,42% face à l'euro à 83,92 pence pour un euro.

Le taux de chômage s'est maintenu à 4,1% au Royaume-Uni pour les trois mois achevés fin décembre, résistant donc à l'impact du variant Omicron.

"L'inquiétude pour la Banque d'Angleterre se cache dans les données sur les salaires", commente Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

"Il y a le potentiel que la situation s'emballe. Les employés demandent plus pour couvrir leurs frais, et les employeurs doivent augmenter leurs prix", s'inquiète Danni Hewson, analyste chez AJ Bell.

Aux États-Unis, l'indice des prix à la production (PPI) pour janvier a grimpé plus fort que prévu à 1% sur le mois et 9,7% sur un an.

