L'euro s'enfonce, fragilisé par le moral des investisseurs allemands

L'euro poursuivait sa baisse mardi face au dollar, pénalisé par la publication d'un indicateur allemand décevant dans un marché déjà inquiet des perspectives économiques pour le Vieux Continent.

Vers 14H15 GMT (15H15 à Paris), l'euro perdait 0,44% à 1,0788 dollar, un nouveau plus bas depuis avril 2017.

Depuis plusieurs jours, la devise européenne ne cesse de s'enfoncer.

"Les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la croissance dans la région et les craintes autour de l'impact du coronavirus sur l'économie de la zone euro ont diminué l'attrait des investisseurs pour la monnaie" unique, a commenté plus tôt dans la journée Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Le nombre de contaminations en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao) a grimpé mardi à 72.300. Ailleurs dans le monde, un peu plus de 900 personnes contaminées ont été recensées dans une trentaine de pays et territoires.

Autre facteur qui a pesé sur la monnaie ce mardi, la publication du moral des investisseurs allemands.

Selon le baromètre de l'institut ZEW, celui-ci a atteint 8,7 points en février, bien en dessous de ce à quoi s'attendaient les analystes.

"Les données ont confirmé que le moteur économique de la zone euro est complètement à bout de souffle", a réagi Naeem Aslam, pour Avatrade.

Par ailleurs, la livre sterling se redressait après avoir été mis sous pression la veille. Le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost, avait déclaré lundi que le Royaume-Uni entendait négocier avec Bruxelles un accord de libre-échange "d'égal à égal" et n'acceptera pas que l'Union européenne contrevienne à sa liberté de fixer ses propres règles.

Si cela peut être interprété comme une tentative de "montrer les muscles en amont des négociations, avec seulement 10 mois de période de transition, il est facile de comprendre pourquoi les investisseurs parient sur la baisse de la livre", a souligné Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

"Les probabilités que le Royaume-Uni sorte sans accord (commercial) ont tout simplement augmenté", a-t-il ajouté.

Cours de mardi Cours de lundi

-----------------------------------