L'euro s'enfonce face au dollar après des indicateurs américains

L'euro, déjà lesté par le regain de Covid-19 sur le continent, touchait mercredi un nouveau plancher en 17 mois face au dollar après des données américaines allant dans le sens d'un tour de vis de la politique monétaire de la Fed.

Vers 15H30 GMT (16H30 à Paris), la monnaie unique européenne perdait 0,45% à 1,1197 dollar pour un euro, après avoir reculé peu de temps auparavant à 1,1186 dollar, un plus bas depuis le 1er juillet 2020.

Déjà en hausse face à la devise européenne, le dollar s'est encore renforcé avec la publication de plusieurs données américaines à la veille de Thanksgiving, férié aux États-Unis.

D'abord les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui sont tombées mi-novembre à leur plus bas en plus d'un demi-siècle, confirmant la reprise robuste du marché du travail. Ensuite une inflation record en 31 ans, à +5% sur un an.

Les cambistes attendent désormais les dernières minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed), plus tard dans la journée.

Le détail des discussions entre les membres du comité de politique monétaire y figurera et permettra d'avoir un meilleur aperçu des divergences, débats et positionnements de chacun, notamment concernant le rythme de réduction du soutien monétaire et l'aspect transitoire de l'inflation.

L'euro pâtissait par ailleurs du regain des contaminations au Covid-19 sur son sol.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est alarmée mardi de l'"emprise" du Covid-19 en Europe qui pourrait faire 700.000 morts supplémentaires sur le continent.

Les autorités américaines ont même conseillé à leurs ressortissants d'éviter de se rendre en Allemagne et au Danemark.

La livre turque tentait de son côté de panser ses plaies après une journée cauchemardesque mardi, où elle a flanché de plus de 11% face au dollar, au lendemain de déclarations du président Recep Tayyip Erdogan affirmant qu'il ne changerait pas sa politique monétaire et continuerait de "résister aux pressions" de ceux qui l'enjoignent à relever les taux d'intérêt.

Sa politique monétaire très critiquée et le manque d'indépendance de la banque centrale du pays font régulièrement chuter la monnaie.

La devise turque gagnait mercredi 3,28% à 12,37 livres pour un dollar.

Le "greenback" a par ailleurs touché mercredi un nouveau plus haut en quatre ans et demi face à la monnaie japonaise, à 115,47 yens pour un dollar.

