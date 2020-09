L'euro retombe face au dollar après ses progrès de la veille

L'euro baissait mercredi face à un dollar fragilisé par la chute de la veille et au lendemain d'un débat télévisé chaotique aux Etats-Unis.

Vers 08H45 GMT (10H45 à Paris), l'euro perdait 0,23% face au billet vert, à 1,1716 dollar.

La veille, la devise américaine a baissé fortement face à la majorité des principales devises, lâchant 0,66% face à l'euro.

Le dollar, face à un panier de devises, "a atteint un plus haut en deux mois vendredi et a depuis été pénalisé par des prises de bénéfices", a expliqué David Madden, analyste pour CMC Markets.

Les investisseurs digéraient également le premier débat entre le président Donald Trump et son rival Joe Biden, qui s'est tenu mardi et a été dominé par les invectives, les railleries et les attaques personnelles.

Si Joe Biden s'est engagé à accepter le résultat du scrutin, Donald Trump a lui esquivé, se bornant une fois de plus à affirmer sans preuves que le vote par correspondance, qui s'annonce important en raison du Covid-19, favoriserait des "fraudes" sans précédent et pourrait empêcher de connaître le vainqueur "avant des mois".

"Du point de vue du marché, le principal risque posé par l'élection présidentielle américaine est une victoire serrée de l'un des candidats qui finirait par être contestée, ce qui générerait de l'incertitude, des troubles sociaux et contribuerait à la dégradation d'une économie déjà malmenée par le coronavirus", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

"Cependant, pour être honnête, lire une interprétation du débat télévisé sur le marché des changes aujourd'hui n'est peut-être pas judicieux", alors que la journée coïncide avec une fin de mois et une fin de trimestre, ce qui peut influencer les stratégies des investisseurs qui doivent enregistrer leur bilan, a de son côté souligné Derek Halpenny, analyste pour MUFG.

