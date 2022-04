L'euro reprend des couleurs, le dollar reprend son souffle

L'euro reprenait des couleurs mercredi face au dollar américain, qui marquait une pause dans le sillage d'un repli des taux obligataires américains, après sa hausse effrénée des dernières séances.

Vers 19H00 GMT, le Dollar index, qui compare la monnaie américaine à d'autres grandes devises, cédait 0,68% à 100,27 points, après avoir atteint 101,04 points, un niveau plus vu depuis deux ans.

L'euro regagnait 0,59% à 1,0852 dollar.

Le renforcement de la devise européenne a suivi des propos du dirigeant de la Banque centrale allemande Joachim Nagel réitérant à Washington qu'une augmentation des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) pouvait "être attendue quand l'achat d'actifs sera réduit à zéro".

"On devrait terminer les achats d'actifs à la fin du deuxième trimestre. Au début du troisième trimestre au plus tôt, on pourrait s'attendre à des premiers mouvements sur les taux", a-t-il indiqué.

Mais pour Christopher Vecchio, de DailyFX, ces mouvements reflétaient plutôt "une mise au carré des positions" avant plusieurs données européennes sur l'activité économique attendues jeudi.

L'économie de la zone euro est plus directement affectée que les Etats-Unis par l'invasion russe de l'Ukraine et par les sanctions prises par l'UE contre Moscou en conséquence, ce qui explique la faiblesse de la monnaie unique européenne par rapport au dollar jusqu'ici.

Dans ce contexte, la BCE hésite à resserrer sa politique monétaire trop brusquement, au risque de peser sur l'économie.

"La BCE est actuellement très en retard" par rapport à la Réserve fédérale américaine (Fed), "et à moins que nous ne voyions un changement de ton marqué de (la présidente de la BCE) Christine Lagarde cette semaine, l'euro devrait rester légèrement sous pression", estime Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Le patron de la Fed Jerome Powell et Mme Lagarde participeront à une discussion sur l'économie mondiale jeudi, après la clôture des échanges en Europe.

Le dollar marquait également une nette pause mercredi face au yen (-0,92% à 127,73 yens), après avoir atteint un nouveau plus haut en vingt ans à 129,40 yens.

"Les pertes du yen se sont limitées à l'approche du seuil symbolique de 130 yens pour un dollar", a commenté Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

Alors que la devise japonaise plonge de 5,5% sur un mois et de 10,2% depuis le début de l'année, les analystes attendent de voir si la Banque du Japon changera de ton lors de sa réunion la semaine prochaine, elle qui a pour l'instant maintenu une politique monétaire très souple et défendu qu'une monnaie faible profitait aux exportations.

