L'euro reprend de la vigueur face à un dollar affaibli

L'euro a repris de la vigueur mardi face à un dollar qui a perdu de son éclat sur les dernières séances malgré des données positives sur l'emploi américain.

Vers 19H10 GMT, l'euro grimpait de 0,49% à 1,1871 dollar pour un euro.

Le dollar index, qui compare le billet vert aux autres grandes devises, glissait de 0,27% mardi à 92,34 points (+0,07%).

Pourtant, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'économie américaine: le secteur des services aux Etats-Unis a affiché une croissance historiquement élevée en mars, selon l'indice de l'association professionnelle ISM publié lundi.

Vendredi, les données sur l'emploi (916.000 créations en mars) avaient montré que la reprise s'installait aux Etats-Unis, portée par une campagne de vaccination rapide et par un plan de relance d'envergure.

"La vigueur de l'économie américaine devrait soutenir le dollar ainsi que les taux du marché obligataire à court terme, car les Etats-Unis prennent une longueur d'avance sur les autres pays. Mais le mouvement récent du dollar montre que cette avance est déjà prise en compte par le marché", a expliqué Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Malgré la baisse des dernières séances, le dollar s'inscrit encore en hausse de 2,8% par rapport à l'euro depuis le début de l'année.

Les cambistes gardent également un oeil sur la politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed).

L'institution promet de maintenir sa politique très souple pour ne pas tuer la reprise dans l'oeuf, mais les investisseurs multiplient les paris sur une hausse des taux plus proche que prévu, pour empêcher que la croissance et les investissements de l'Etat n'entraînent une hausse de l'inflation.

Alors que les minutes de la réunion monétaire de mars de la Fed seront publiées mercredi, "il faut noter que depuis cette réunion, les marchés ont misé sur une hausse des taux encore plus tôt qu'auparavant en raison des données très solides parues depuis, avec une première hausse mi-2022, soit plus d'un an avant ce que la Fed indique", ont souligné les analystes de Deutsche Bank.

Une hausse des taux rendrait le dollar plus attractif.

