L'euro repart à la baisse face à un dollar toujours très recherché

L'euro repartait en légère baisse face au dollar en fin de séance vendredi et tombait à son plus bas niveau en trois ans, le billet vert restant très recherché malgré les actions des banques centrales pour faciliter l'accès à la devise américaine.

Vers 19H00 GMT (20H00 à Paris), l'euro reculait de 0,13% face au billet vert, à 1,0652 dollar. La veille, la devise européenne avait déjà perdu environ 2%, un niveau très important sur le marché des changes.

Ces derniers jours, le dollar a connu une hausse flamboyante, le dollar index, qui compare la valeur du billet vert face à un panier d'autres devises, a ainsi pris plus de 7% depuis le 10 mars. En cause, la chute de l'activité économique du fait de la pandémie de Covid-19.

"Cet effondrement de l'activité mondiale laisse beaucoup de gens avec des dettes en dollars à financer, et pas assez de dollars qui arrivent pour le faire", a expliqué Kit Juckes, analyste Société Générale.

Plusieurs banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon et celle d'Angleterre, ont bien annoncé vendredi une action coordonnée pour faciliter l'accès à des dollars

"Pour améliorer l'efficacité des accords d'échanges de devises à fournir des financements en dollars américains, ces banques centrales ont convenu d'augmenter la fréquence des opérations à 7 jours d'hebdomadaire à quotidienne", ont précisé ces banques dans un communiqué.

Jeudi, la Banque centrale américaine (Fed) avait aussi annoncé toute une série d'accords, dits de "swap", pour permettre à ses homologues du Brésil, du Mexique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Danemark, de Corée du sud, de Norvège, du Danemark, de Suède et de Singapour d'accéder facilement à des dollars.

L'institution continue par ailleurs à abreuver les marchés en liquidités.

Dernière mesure en date, elle a annoncé vendredi qu'elle allait porter à 1.000 milliards de dollars le montant qu'elle offre chaque jour sur le marché monétaire jusqu'à la fin du mois.

La crise a par ailleurs "apporté un coup sérieux à l'économie de la zone euro, comme on a pu le voir avec la chute du moral des investisseurs allemands, signal potentiel d'une récession", a remarqué Joe Manimbo de Western Union.

La livre sterling, de son côté, rebondissait au lendemain d'une annonce de la Banque d'Angleterre qui a décidé de baisser son taux d'intérêt à 0,1%, un niveau historique, et d'amplifier son programme de rachat d'actifs.

"Bien que, en théorie, une baisse des taux d'intérêt devrait avoir un impact négatif sur une monnaie, la livre a rebondi avec les perspectives d'une contraction économique moins dramatique (que sans action de la Banque d'Angleterre)", a observé Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Vers 19H00 GMT, la livre prenait 0,83% face au billet vert à 1,1573 dollar après être tombée à 1,1412 dollar, un plus bas depuis 1985, et 0,95% face à l'euro, à 92,03 pence pour un euro. Jeudi, elle avait atteint un plus bas depuis 2009 face à la devise européenne.

Cours de vendredi Cours de jeudi

-----------------------------------