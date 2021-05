L'euro remonte un peu face au dollar, le bitcoin rebondit

L'euro progressait légèrement jeudi face au dollar après une séance de remontée du billet vert à la faveur de la publication du compte-rendu de la Banque centrale américaine (Fed), tandis que le bitcoin rebondissait au lendemain d'un plongeon.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro prenait 0,10% à 1,2187 dollar pour un euro. La veille, la monnaie unique européenne avait atteint un plus haut depuis le début de l'année à 1,2245 dollar avant de souffrir de la publication des minutes de la Fed.

Le Comité monétaire de la Fed (FOMC) avait décidé lors de sa dernière réunion fin avril de ne pas modifier sa politique très accommodante, privilégiant le soutien à la croissance post-Covid-19 quitte à devoir tolérer une hausse de l'inflation.

Mais selon les minutes publiées mercredi, certains membres du Comité commencent à se demander s'il ne serait pas temps d'envisager une normalisation de la politique monétaire.

"Le FOMC a parlé de commencer à parler de normalisation", ironise Derek Halpenny, analyste chez MUFG, qui estime que l'extrême prudence adoptée par la Fed prouve que sa politique ne va pas changer dans l'immédiat.

Une politique monétaire plus stricte, avec une hausse des taux directeurs, rendrait le dollar plus attractif.

Du côté du bitcoin, la première cryptomonnaie se ressaisissait jeudi après avoir plongé jusqu'à 30.016 dollars, un plus bas depuis fin janvier, la veille. En hausse de 3,8% à 39.795 dollars, le très volatil bitcoin reste cependant en baisse de plus de 30% depuis le début de la semaine précédente et en chute de près de 40% par rapport à son plus haut historique atteint mi-avril à 64.870 dollars.

