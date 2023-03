L'euro remonte la pente, le marché attend la réaction de la BCE

L'euro se reprenait jeudi face au dollar, le soutien de la banque centrale helvétique à Credit Suisse étant parvenu à rassurer les marchés, avant la réunion de politique monétaire de la BCE.

La monnaie unique gagnait 0,24% à 1,0603 dollar vers 10H30 GMT (11H30 à Paris).

Credit Suisse a annoncé jeudi qu'il allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50,6 milliards d'euros) à la banque centrale helvétique pour "renforcer" le groupe, dont le titre s'est effondré en Bourse mardi et qui rebondissait fortement mercredi.

Une nouvelle qui "a permis aux investisseurs de pousser un soupir de soulagement", explique Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

La veille, le risque qui pèse sur le secteur bancaire et les inquiétudes autour de la banque Credit Suisse avaient fait chuter la devise européenne à son plus bas en deux mois et demi face au dollar.

"Une minute, le marché s'inquiète d'une crise bancaire, la minute suivante, il est plus détendu", fait remarquer Russ Mould, en soulignant que le territoire est loin d'être sûr, et qu'une nouvelle mauvaise bancaire pourrait faire repartir le tumulte.

Le marché attend désormais la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi.

L'institution est "confrontée à un dilemme: maintenir son plan de relèvement des taux de 50 points de base ou protéger la stabilité financière en optant pour une hausse plus modeste de 25 points de base, voire pour une pause", explique Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Car jusqu'à récemment, un relèvement de 50 points de base, lors de la réunion de politique monétaire de jeudi, était quasiment acté, la BCE l'ayant elle-même annoncé le mois dernier.

Ce scénario parait désormais "impensable", juge M. Mould, "compte tenu de la nervosité du système bancaire", les déboires du secteur étant dus à une adaptation dans la douleur à des taux plus élevés.

"En optant pour une hausse de 25 points de base, la BCE montrerait qu'elle est toujours sur la voie de la réduction de l'inflation, mais qu'elle est également consciente de la fragilité du secteur financier", avance-t-il.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-------------------------------

10H30 GMT 21H00 GMT