L'euro remonte après la Fed et avant la BCE

L'euro remontait face au dollar jeudi, à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), la Réserve fédérale américaine (Fed) n'ayant pas promis la veille de resserrement à venir.

Vers 09H05 GMT (11H05 à Paris), l'euro prenait 0,52% à 1,1143 dollar.

Mercredi soir, la Fed a relevé son principal taux directeur d'un quart de point de pourcentage.

Mais contrairement aux mois précédents, les responsables de la banque centrale n'ont pas indiqué s'ils pensaient les remonter encore dans les mois à venir.

"Je dirais qu'il est possible que nous relevions à nouveau les taux lors de la réunion de septembre si les données le justifient. Et je dirais aussi qu'il est possible que nous choisissions de rester au même niveau lors de cette réunion", a esquivé le président de la Fed Jerome Powell.

Dans les semaines à venir, les investisseurs devront donc attendre les données sur la croissance, l'emploi et l'inflation pour anticiper la décision de septembre de la Fed.

"Il y a deux rapports sur l'emploi et deux publications de l'indice des prix à la consommation (CPI) d'ici à la réunion de septembre, et c'est ce qui va dicter la décision", rappelle Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

A plus court terme, leur attention se tournera vers la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait elle aussi relever ses taux de 0,25 point de pourcentage.

"Les prévisions de la banque seront particulièrement observées et auront un impact marqué sur la paire euro-dollar, avec des échanges potentiellement tumultueux à prévoir", préviennent les analystes de Sucden.

Vendredi, la Banque du Japon (BoJ) se réunira à son tour.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

09H05 GMT 21H00 GMT