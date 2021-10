L'euro recule un peu avant la BCE

L'euro baissait légèrement jeudi face au dollar avant une réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait garder sa politique monétaire inchangée malgré la hausse de l'inflation.

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), l'euro reculait de 0,15% à 1,1586 dollar pour un euro.

Si la politique monétaire de la Banque ne devrait pas bouger, avec un taux négatif à -0,5% et un programme de rachats d'actifs massifs de 1.850 milliards d'euros (PEPP), le marché scrutera les commentaires de la présidente Christine Lagarde.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la BCE s'inquiète outre-mesure de la hausse de l'inflation", ont estimé les analystes de MUFG.

"La lenteur de la BCE a remonter ses taux devrait laisser l'euro plus faible face aux autres grandes monnaies, vu que les autres banques centrales s'approchent d'une hausse des taux", estiment-ils.

La Banque centrale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui tiendront chacune leur réunion de politique monétaire la semaine prochaine, semblent en effet plus inquiètes de la hausse des prix.

Aux Etats-Unis, un ralentissement du programme de rachats d'actifs est attendu, tandis que la BoE pourrait remonter ses taux dès jeudi.

En revanche, au Japon, où l'inflation reste atone, la Banque du Japon a conservé jeudi son taux directeur négatif (-0,1%).

"Personne sur le marché ne croit que l'inflation soit un réel problème au Japon, contrairement au reste du monde", estime Anthe Praefcke, analyste chez Commerzbank, qui juge donc que la Banque "est coincée" dans une politique monétaire très souple.

Le yen remontait un peu face à l'euro (+0,25% à 131,75 yens) et au dollar (+0,10% à 113,71 yens) mais restait en forte baisse sur le plus long terme face au billet vert (-4,2% depuis six mois).

