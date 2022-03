L'euro recule un peu après une semaine de rebond

L'euro reculait vendredi par rapport au dollar américain, les investisseurs encaissant leurs bénéfices après avoir favorisé la monnaie unique européenne en tablant sur une avancée des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine.

Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro cédait 0,29% à 1,1059 dollar pour un euro.

La remontée de l'euro au fil de la semaine l'avait conduit à plus de 1,11 dollar pour un euro jeudi soir, "une marche trop haute à gravir" selon Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.

Les cambistes encaissaient donc leurs bénéfices avant le week-end, alors que les négociations sur l'Ukraine patinent.

Trois semaines après le début de l'invasion, Moscou ne donne aucun signe de répit dans son offensive malgré la poursuite de pourparlers entre les belligérants.

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi l'Ukraine de "faire traîner" les pourparlers sur le conflit, tandis que la veille, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait au contraire estimé que la Russie n'avait pas démontré jusqu'ici "d'effort significatif" dans ses tractations avec Kiev.

"Dans ce contexte, je ne sais pas ce qui peut expliquer que l'euro s'échange à plus de 1,11 dollar", commente Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

La zone euro est plus directement touchée par les conséquences économiques du conflit que les Etats-Unis.

Le yen japonais reculait (-0,29% à 118,94 yens) et s'approchait de son plus bas depuis janvier six ans atteint mercredi à 119,12 yens.

Sans surprise, la Banque du Japon n'a pas modifié vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante.

Enfin, les cambistes surveilleront vendredi la réunion de la Banque centrale de Russie.

Le président russe Vladimir Poutine veut reconduire à la tête de la Banque centrale Elvira Nabioullina, à ce poste depuis 2013 et dont le mandat expire le 24 juin, a annoncé vendredi la chambre basse du Parlement.

Des spéculations allaient bon train depuis plusieurs jours sur l'avenir de l'intéressée, des rumeurs d'une démission circulant depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février.

Le rouble russe se stabilisait (+0,32% à 102,13 roubles pour un dollar) mais restait en baisse de 20% depuis le début du conflit.

