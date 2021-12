L'euro recule, semaine chargée pour les banquiers centraux

L'euro baissait lundi face au dollar, perdant les gains réalisés vendredi face au billet vert dans un marché hésitant avant qu'une multitude de banques centrales ne tiennent leur dernière réunion de l'année, dont la Fed et la BCE.

Vers 10H10 GMT (11H10 à Paris), l'euro cédait 0,37% à 1,1272 dollar pour un euro.

La Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi retiendront particulièrement l'attention des cambistes au fil d'une semaine qui verra également les banques centrales de Suisse, de Norvège et du Japon se réunir.

Pour ces trois premiers instituts monétaires, "ces réunions sont +live+", commente Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank : leurs décisions de politique monétaire, ou le message qu'elles publieront pour orienter leur stratégie dans les prochains mois, ne sont pas courues d'avance.

Elles font face à une inflation qui dépasse largement leur objectif de 2% et devrait les pousser à durcir leur politique monétaire, si cela ne risquait pas d'affaiblir des économies déstabilisées par la propagation du variant Omicron.

Ces dernières semaines, la Fed s'inquiète plus ouvertement de l'inflation, et le marché s'attend à une limitation de son programme de rachats d'actifs plus rapide.

"Il semble évident que la politique ultra-laxiste mise en place au pire moment de la pandémie en mars de l'année dernière n'est plus appropriée et qu'une normalisation graduelle est nécessaire", commentent les analystes de Ostrum AM, qui tablent sur une hausse des taux au début du deuxième semestre de l'année prochaine.

Du côté de la BCE, en revanche, les responsables ont maintes fois répété que les achats d'actif du programme d'urgence contre la pandémie ("PEPP") s'arrêteraient comme prévu à partir du deuxième trimestre 2022.

Et la présidente Christine Lagarde a répété qu'elle juge "très improbable" une hausse des taux en 2022. "Il sera intéressant de voir les projections de la BCE sur l'inflation, pour en déduire quand elle remontera ses taux pour la contrer", commente M. Reid.

Enfin, la BoE devrait également maintenir sa politique monétaire inchangée, alors que des mesures sanitaires ont été prises au Royaume-Uni pour contrer la propagation d'Omicron.

La livre britannique cédait 0,20% face au billet vert, à 1,3247 dollar pour une livre, et prenait 0,17% face à l'euro, à 85,09 pence pour un euro.

----------------------------------