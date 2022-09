L'euro recule, plombé par la prolongation de l'arrêt du gazoduc Nord Stream

L'euro était malmené vendredi après l'annonce d'une prolongation de l'arrêt du gazoduc Nord Stream, qui assure l'essentiel de l'approvisionnement du gaz russe en Europe, un nouveau coup de théâtre susceptible d'aggraver la crise énergétique en cours.

Vers 18H00 GMT, la monnaie unique retombait à 0,9963 dollar pour un euro, quelques minutes seulement après avoir atteint son plus haut niveau de la journée, à 1,0034 dollar.

"On assiste à un revirement en matière d'appétit pour le risque", consécutif au nouveau développement sur le marché de l'énergie, les cambistes se repliant vers le billet vert, au détriment de l'euro, a expliqué Matthew Weller, de StoneX.

Le groupe Gazprom a annoncé vendredi que le gazoduc Nord Stream serait maintenu à l'arrêt jusqu'à ce que soit achevée la réparation d'une turbine défectueuse, un problème découvert lors d'un contrôle technique, selon l'entreprise.

Suspendues depuis mercredi pour maintenance, les livraisons via Nord Stream 1 devaient initialement reprendre samedi, selon le calendrier établi par Gazprom.

"Que ce soit lié à un vrai problème ou une manoeuvre politique, cela augmente les risques pour l'économie européenne", a souligné Matthew Weller.

L'annonce de Gazprom a stoppé l'euro dans son élan, lui qui avait profité, plus tôt, de la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi américain mitigé.

Selon le ministère américain du Travail, le rythme des créations d'emplois a sensiblement ralenti en août et le taux de chômage a légèrement augmenté.

Par ailleurs, la progression du salaire horaire moyen a décéléré, un chiffre interprété comme un signal supplémentaire d'une modération récente de l'inflation.

Les opérateurs estiment désormais à 42% la probabilité d'une hausse du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) d'un demi-point seulement lors de sa prochaine réunion, contre 25% seulement la veille.

L'espoir de voir la Fed desserrer quelque peu son étau sur la politique monétaire est défavorable au dollar, d'autant que le scénario d'une éventuelle hausse de 0,75 point de pourcentage de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi prochain gagne du terrain.

"Nous doutons du fait que la BCE prête attention à autre chose qu'à l'inflation en ce moment", ont écrit, dans une note, les économistes de Pantheon Macroeconomics, pour qui l'institution francfortoise a fait passer au second plan les craintes d'une récession.

"Je m'attends à ce qu'ils montent les taux de façon agressive", a expliqué Matthe Weller. "La BCE est dans une situation vraiment délicate. (...) Une récession prolongée paraît inévitable à ce stade, ce qui maintiendrait la pression sur l'euro."

Également emportée par la crise de l'énergie, la livre sterling restait proche de son plus bas niveau depuis deux ans et demi, atteint jeudi.

La perspective de voir le poste de Premier ministre britannique échoir à Liz Truss, favorite, contribuait aussi à la crispation des cambistes.

La cheffe de la diplomatie a, en effet, milité pour un changement du mandat de la Banque d'Angleterre et laissé ouverte la porte à une dénonciation de l'accord sur le Brexit.

Plus que jamais défavorisé par le décalage de politiques monétaires entre le Japon et les États-Unis, le yen est descendu vendredi à un nouveau plus bas depuis 24 ans.

