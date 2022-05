L'euro recule, les mesures de l'UE sur le pétrole russe inquiètent

L'euro baissait mardi face au dollar américain, les investisseurs s'inquiétant des conséquences économiques pour l'Union européenne de l'accord de l'UE sur un arrêt de l'essentiel des importations de pétrole russe.

Vers 09H15 GMT (11H15 à Paris), l'euro cédait 0,46% à 1,0729 dollar pour un euro.

Les dirigeants des 27 pays de l'UE ont trouvé un accord lundi soir pour réduire leurs importations de pétrole russe de quelque 90% d'ici la fin de l'année.

La mesure, prise pour tarir le financement de la guerre menée par Moscou en Ukraine, risque de faire grimper encore le coût de l'énergie en Europe, alors que l'inflation atteint des sommets en zone euro (+8,1% sur un an en mai).

"Plus les marchés vont se focaliser sur les données sur l'inflation et l'action des banques centrales, plus il est probable que le début de l'été sera mouvementé et favorable au dollar", prévient Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

Le Dollar index, qui compare le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies, s'inscrit en retrait de 1,2% en mai, sa première baisse mensuelle depuis décembre.

"Le dollar pourrait avoir une opportunité de se reprendre si les données mensuelles sur l'emploi américain vendredi dépassent les attentes du marché", estime Lukman Otunuga, analyste chez FXTM. Alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a engagé le resserrement de sa politique monétaire ces derniers mois, une bonne résistance du marché du travail pourrait signaler des hausses des taux encore plus rapide que prévu.

Mais certains économistes s'attendent au contraire à ce que l'institut monétaire relâche peu à peu l'accélérateur.

"Nous nous attendons à ce que la Fed ralentisse le rythme de ses hausses à 0,25 point de pourcentage en septembre" contre 0,50 point à chaque réunion d'ici là "car l'activité économique et l'inflation vont ralentir", jugent les analystes de UniCredit.

---------------------------------

09H15 GMT 21H00 GMT