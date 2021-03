L'euro recule légèrement face au dollar avant une intervention de Powell

L'euro reculait mardi face au dollar avant une intervention du président de la Banque centrale américaine (Fed) Jerome Powell devant la Chambre des représentants.

Vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), l'euro cédait 0,36% à 1,1889 dollar pour un euro.

La veille, la monnaie unique européenne avait progressé face au dollar, mais l'euro "reste proche de son plus bas de l'année en raison du déploiement peu rapide du programme de vaccination", commente Stephen Innes, analyste chez Axi.

L'euro n'a pas souffert outre-mesure de la troisième vague du Covid-19, note Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank: "l'idée principale reste que la relance va arriver, ce qui devrait mettre un terme à la politique ultra-accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) tôt ou tard", estime-t-elle.

Les cambistes se focalisaient mardi sur l'audition de M. Powell qui aura lieu à 16H00 GMT.

La crainte des marchés d'un retour de l'inflation en raison de la reprise économique et du plan de relance géant aux Etats-Unis a fait monter les taux sur le marché obligataire, ce qui a entraîné un renforcement du dollar.

Certains investisseurs espèrent que la Fed va ouvrir la porte à un resserrement de sa politique monétaire plus tôt que prévu.

Pour l'instant, M. Powell insiste plutôt sur la nécessité de relancer l'économie: dans un discours publié lundi et préparé pour son audition, il relève néanmoins que des secteurs, comme ceux de l'hôtellerie et la restauration, les plus touchés par la résurgence du virus à l'automne et par la nécessité de maintenir la distanciation physique, "restent faibles".

Il a aussi souligné que le taux de chômage demeure élevé, à 6,2%, d'autant qu'il est sous-estimé en raison de personnes ayant quitté le marché du travail.

Lors de son intervention aux côtés de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, "ils vont probablement défendre la nécessité de leur politique monétaire et budgétaire étant donné l'ampleur de la crise", estime Mme Nguyen.

A plus long terme, "les mesures explosives de la Fed devraient réduire la surperformance du dollar car elles vont aussi permettre au reste de l'économie mondiale de se relancer", estime Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

-----------------------------------

js/bp/esp