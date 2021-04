L'euro recule face au dollar, valeur refuge

L'euro reculait face au dollar mercredi après avoir atteint un sommet depuis début mars la veille, le billet vert profitant de son statut de valeur refuge.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro s'échangeait pour 1,2005 dollar, en baisse de 0,26%. La veille, la monnaie unique européenne a atteint un sommet depuis début mars à 1,2080 dollar.

"Vu la chute qu'avait encaissé le dollar lundi, il était normal qu'il y ait une correction", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

"Ca peut être vu comme une recherche de valeur refuge, alors que les investisseurs s'inquiètent d'une possible nouvelle vague" de Covid-19, ajoute Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades.

Dans plusieurs parties du monde, la pandémie sévit avec une nouvelle vigueur, notamment en Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde, où près de 300.000 nouvelles contaminations ont été détectées en 24 heures.

Mais le dollar, qui avait commencé l'année en pleine forme, reste en baisse de 2,5% en avril face à la monnaie unique européenne.

Les cambistes attendent notamment la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

"Il y a un certain risque pour les marchés, particulièrement si le Conseil des gouverneurs ou la présidente Christine Lagarde se montrent un tant soit peu prêts à resserrer la politique monétaire", a prévenu M. Wilson.

Pour l'instant, les banques centrales ont promis de ne pas relever leurs taux directeurs pour éviter d'étouffer la reprise post-Covid-19 dans l'oeuf.

Le signal d'une politique monétaire plus stricte, de la BCE ou de la Banque centrale américaine (Fed), rendrait la monnaie qu'ils émettent plus attractif.

Du côté du Royaume-Uni, la livre britannique se stabilisait face au dollar (-0,06% à 1,3928 dollar pour une livre).

L'inflation a rebondi en mars au Royaume-Uni à 0,7% sur un an comparé à 0,4% en février, principalement à cause du prix du carburant et des vêtements, d'après l'Office national des statistiques (ONS) mercredi.

--------------------------------------