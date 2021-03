L'euro recule face au dollar qui reste affaibli après la Fed

L'euro reculait face au dollar jeudi sans effacer complètement ses gains de la veille, quand le marché avait vendu le billet vert après une réunion de la Banque centrale américaine (Fed) toujours aussi accommodante.

Vers 16H15 GMT (17H15 à Paris), l'euro cédait 0,36% à 1,1936 dollar pour un euro. Jeudi, il avait commencé la séance à 1,1903 dollar.

"Le dollar reste en position de faiblesse, mais l'euro n'est pas en grande forme non plus" en raison notamment de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui traîne dans l'Union européenne, ont commenté les analystes de Sucden.

"La paire euro dollar n'a pas réussi à franchir le seuil symbolique de 1,20 dollar pour un euro, mais l'euro reste renforcé" par rapport au billet vert, juge pour sa part Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

La Fed a souligné qu'elle maintiendra les taux proches de zéro tant que le plein emploi ne sera pas atteint sur le long terme.

Dans ses prévisions publiées mercredi, elle estime toutefois qu'il faudra attendre 2023 pour retrouver un taux de chômage de 3,5%, celui enregistré en février 2020, juste avant la propagation de la pandémie aux Etats-Unis.

"Les marchés ont estimé que la Fed favorisait une politique monétaire plus souple qu'attendu, même si son message est dans la lignée de ceux de ses dernières réunions", ont commenté les analystes de UBS.

Face à une reprise économique qui s'annonce rapide aux Etats-Unis, notamment en raison du plan de relance massif de 1.900 milliards de dollars, le marché craint un retour de l'inflation, et certains espéraient que la Fed partagerait ces inquiétudes et ouvrirait la porte à une hausse des taux plus rapide.

Outre-Atlantique, la livre britannique reculait face au dollar (-0,11% à 1,3951 dollar pour une livre) après une réunion de la Banque d'Angleterre (BoE).

L'institution britannique n'a pas touché à sa politique monétaire, et a plus insisté sur les risques de faiblesse de l'économie que sur les craintes d'une hausse de l'inflation.

"Le comité monétaire a l'air de considérer que les incertitudes sont encore nombreuses" sur la reprise post-Covid et semble "moins préoccupé par l'inflation que le marché ne l'est", a estimé Howard Archer, analyste chez EY ITEM Club.

Une dernière réunion de banque centrale est attendue vendredi, celle de la Banque du Japon.

-----------------------------------

js/bp/esp