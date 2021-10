L'euro recule face au dollar et au yen, la livre turque plonge

L'euro baissait jeudi face au dollar américain et au yen, deux valeurs refuges, dans un marché peu enclin au risque après un rapport de la Banque centrale américaine (Fed) prudent sur les perspectives de l'économie.

Vers 14H00 GMT (16H00 à Paris), l'euro cédait 0,05% face au billet vert, à 1,1646 dollar pour un euro. Face au yen, l'euro perdait 0,54% à 132,47 yens.

Dans son Livre beige, enquête sur l'économie américaine, la Fed estime que les perspectives à court terme restent "positives", avec cependant des "incertitudes" plus grandes et un "optimisme plus prudent".

Résultat, "le yen et le dollar se renforcent alors que l'appétit pour le risque s'apaise sur le marché", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

A plus long terme, les investisseurs attendent de voir quelles Banques centrales resserreront leurs politiques monétaires le plus vite pour faire face à l'inflation et au risque de limiter le rebond économique après la pandémie de Covid-19.

Une politique monétaire plus stricte profite habituellement à la devise émise.

En Turquie, la Banque centrale a adopté une stratégie inverse: alors que l'inflation galopante pèse sur l'économie, elle a abaissé de deux points jeudi son principal taux directeur, suivant les souhaits du président Recep Tayyip Erdogan.

"Cela exacerbe les risques d'hyperinflation, et les investisseurs délaissent donc la livre turque", commente Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets.

La livre a atteint des plus bas historiques face au dollar (9,49 livres) et à l'euro (11,06 livres).

"On pourrait même atteindre le niveau de 10 livres pour un dollar dans un futur proche", prévient M. Razaqzada.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin, qui a atteint mercredi un nouveau plus haut historique à 66.976 dollars, reculait (1,7% à 64.874 dollars).

