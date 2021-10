L'euro recule face au dollar et au yen dans un marché prudent

L'euro baissait jeudi face au dollar américain et au yen, deux valeurs refuges, dans un marché peu enclin au risque après un rapport de la Banque centrale américaine (Fed) prudent sur les perspectives de l'économie.

Vers 09H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro cédait 0,09% face au billet vert, à 1,1641 dollar pour un euro. Face au yen, l'euro perdait 0,32% à 132,76 yens.

Dans son Livre beige, enquête sur l'économie américaine, la Fed estime que les perspectives à court terme restent "positives", avec cependant des "incertitudes" plus grandes et un "optimisme plus prudent".

Résultat, "le yen et le dollar se renforcent alors que l'appétit pour le risque s'apaise sur le marché", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

A plus long terme, les investisseurs attendent de voir quelles Banques centrales resserreront leurs politiques monétaires le plus vite pour faire face à l'inflation et au risque de limiter le rebond économique après la pandémie de Covid-19.

Une politique monétaire plus stricte profite habituellement à la devise émise par la Banque centrale.

Après des signaux envoyés par la Banque d'Angleterre (BoE) que ses taux augmenteraient avant la fin de l'année, la livre britannique a atteint mercredi 84,23 pence pour un euro, son niveau le plus haut depuis février 2020.

Mais elle s'affaiblissait légèrement jeudi (-0,04% à 84,32 pence pour un euro et -0,14% à 1,3805 dollar pour une livre).

Selon les analystes de Pantheon Macroeconomics, le dernier rapport sur l'inflation au Royaume-Uni paru mercredi "fournit beaucoup d'arguments aux +colombes+ du comité monétaire", comme les économistes surnomment les partisans de taux bas, par opposition aux "faucons" adeptes d'une politique plus stricte.

L'inflation a légèrement ralenti au Royaume-Uni en septembre, à 3,1% sur un an, même si elle reste bien au dessus de l'objectif de 2% de la BoE.

Mais cette hausse est principalement due à la flambée des prix du carburant et à celle des coûts du transport maritime, soulignent les économistes de Pantheon Macroeconomics.

Ils estiment que, puisque "l'inflation domestique reste limitée", à 2,4%, "il y aura assez d'esprits avisés au comité monétaire pour s'inquiéter plutôt de la baisse de la croissance".

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin, qui a atteint mercredi un nouveau plus haut historique à 66.976 dollars, avant de modérer ses gains, restait proche de ce sommet (+0,6% à 66.357 dollars).

------------------------------------