L'euro recule face au dollar dans un marché enclin à la sécurité

L'euro reculait jeudi face à un dollar qui profitait de son statut de valeur refuge après des statistiques américaines confirmant l'impact économique de la pandémie et de nouvelles menaces de Donald Trump à l'encontre de la Chine.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro perdait 0,32% face au billet vert, à 1,0783 dollar.

"L'idée que le chemin vers la reprise économique sera plus long et tortueux que prévu sur fond de coronavirus a propulsé le billet vert, valeur refuge, à des niveaux plus atteints depuis plusieurs semaines", souligne Joe Manimbo de Western Union.

Le département du Travail a de fait annoncé jeudi que les Etats-Unis avaient enregistré plus de 2,98 millions de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine passée.

Au total, depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars avec la mise en place de mesures massives de confinement pour contenir l'épidémie dans le pays, près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage.

Le président de la Banque centrale américaine (Fed) avait déjà douché les investisseurs mercredi en appelant les élus à de nouvelles mesures de soutien budgétaire, même coûteuses, afin d'éviter une longue récession.

M. Powell a par ailleurs pour l'instant écarté la perspective de taux d'intérêt négatifs aux Etats-Unis, relevant que les études sur l'efficacité d'une telle mesure étaient "partagées".

Des spéculations montent pourtant ces derniers jours sur la possibilité aux Etats-Unis de taux d'intérêt négatifs, qui reviennent à taxer les dépôts faits par les banques commerciales auprès de la banque centrale pour les encourager à prêter plus d'argent, comme c'est le cas dans l'Union européenne et au Japon.

"En plus de la salve de données économiques sombres, de nouvelles déclarations du président Trump sur les relations sino-américaines ont alimenté la tendance des investisseurs à se réfugier vers des valeurs sures", ont estimé les analystes de Wells Fargo.

Le locataire de la Maison Blanche a en effet, dans un entretien à Fox Business diffusé jeudi, menacé de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler à son président.

Il reproche à Pékin de ne pas avoir agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan.

