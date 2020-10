L'euro recule à quelques jours d'une réunion de la BCE

L'euro cédait du terrain lundi face au dollar et à la livre sterling alors que le nombre de contaminations au Covid-19 augmente en Europe et que la Banque centrale européenne (BCE) tiendra sa réunion mensuelle jeudi.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro cédait 0,40% face au billet vert à 1,1813 dollar pour un euro et 0,24% face à la livre britannique à 90,74 pence pour un euro.

L'Espagne a mis en place dimanche un couvre-feu nocturne et l'Italie va fermer cinémas et théâtres, ainsi que ses restaurants après 18H00. Sur l'ensemble du continent européen, le nombre des contaminations approche les 9 millions et près de 263.000 personnes sont mortes du Covid-19.

Alors que l'économie des pays de la zone euro est fortement affectée, les courtiers attendent de voir comment la BCE réagira jeudi.

"La BCE va se méfier d'une possible double récession, et cela pourrait l'obliger à augmenter son programme de rachats massifs de dette", commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

"Il y a clairement l'attente que la présidente Christine Lagarde signale la forte possibilité d'une augmentation du programme", confirme Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Le dollar profitait pour sa part d'une aversion au risque sur les marchés financiers, fébriles face à l'impasse des négociations sur de nouvelles mesures d'aide économique aux Etats-Unis et inquiets à quelques jours de l'élection présidentielle américaine.

"Les perspectives incertaines au sujet du plan de relance pourraient empirer si cela prend du temps avant que le vainqueur du scrutin de la semaine prochaine ne soit annoncé", note Joe Manimbo de Western Union.

La livre britannique, elle, profitait de l'annonce dimanche par plusieurs sources européennes que les négociations commerciales post-Brexit se poursuivraient à Londres jusqu'à mercredi.

"Nous pensons que les deux camps veulent un accord, mais il reste encore bien des obstacles qui pourraient tout faire échouer", rappelle Klaus Baader, analyste à la Société Générale.

