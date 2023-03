L'euro propulsé par l'inflation allemande, qui présage de taux plus élevés

L'euro parade mercredi après la publication d'un indice de prix allemand plus élevé qu'attendu, après des signaux similaires mardi en France et en Espagne, augurant d'un resserrement monétaire encore plus volontariste par la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 20H35 GMT, la monnaie unique prenait 0,80% sur le billet vert, à 1,0661 dollar pour un euro.

La devise commune à 20 pays européens était aussi conquérante face à la livre (+0,87%), au yen (+0,86%) et au franc suisse (+0,58%), repassant la parité avec la monnaie helvétique pour la première fois depuis près d'un mois.

En Allemagne, l'indice des prix harmonisé, c'est-à-dire établi selon une méthode commune à l'ensemble des pays de la zone euro, s'est affiché en hausse de 9,3% en février sur un an, soit plus que les 9,2% de janvier, surprenant les économistes qui pariaient sur une décélération, à 9,0%.

Mardi, France et Espagne avaient également fait état d'une inflation plus élevée qu'en janvier.

Beaucoup s'attendent désormais à une mauvaise surprise pour l'indice des prix de la zone euro toute entière, chiffre attendu jeudi, qui pourrait donner de l'élan à l'hypothèse d'une double hausse d'un demi-point du taux directeur de la BCE lors de ses réunions de mars et mai.

Les opérateurs voient désormais le taux de référence de l'institution, qui rémunère les liquidités excédentaires déposées chez elle par les banques, monter jusqu'à 4% en fin d'année, contre 2,50% actuellement.

Par contraste, "l'essentiel des ajustements" relatifs aux anticipations de politique monétaire américaine "ont déjà été effectués", estime Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, ce qui limite le potentiel d'appréciation du dollar.

Ailleurs sur le marché des changes, le yuan profitait de deux indicateurs chinois d'activité PMI ressortis en nette hausse en février par rapport à janvier.

Les signaux de reprise de la Chine profitaient globalement aux devises dont les pays sont de grands exportateurs de matières premières, en premier lieu le dollar australien, mais aussi le réal brésilien ou le rand sud-africain, qui prenaient nettement l'avantage sur le dollar mercredi.

20H35 GMT 22H00 GMT