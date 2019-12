L'euro progresse un peu face au dollar dans un marché attentiste

L'euro progressait très légèrement mardi face au dollar dans un marché calme avant une série d'événements majeurs attendue en fin de semaine, tandis que la livre se stabilisait après son envolée des derniers jours.

Vers 09H45 GMT (10H45 à Paris), l'euro prenait 0,09% face au billet vert, à 1,1075 dollar.

"La volatilité sur le marché est faible, les investisseurs gardant leurs munitions pour les risques à venir, comme les réunions des banques centrales américaine et européenne, les élections au Royaume-Uni et la prochaine date limite pour de nouveaux droits de douane le 15", a expliqué Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades, pour qui ce pourrait bien être "le calme avant la tempête".

L'administration Trump menace toujours d'imposer le 15 décembre des tarifs douaniers additionnels de 15% sur les quelque 160 milliards de dollars de biens chinois qui ont été, jusqu'à présent, épargnés. Parmi les biens visés, figurent les téléphones portables ou encore les vêtements de sport.

"Les fluctuations relativement faibles des taux de change ces derniers jours (...) suggèrent que la majorité des investisseurs s'attendent à ce que les taxes soient reportées", a de son côté souligné Thu Lan Nguyen, analyste pour Commerzbank.

Concernant la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine annoncera sa décision mercredi, à l'issue d'une réunion de deux jours, tandis que celle de la Banque centrale européenne est attendue pour jeudi. Les analystes tablent sur un maintien des taux d'intérêt dans les deux cas mais espèrent des indices sur des ajustements à venir.

Quant à la livre, elle se stabilisait face à l'euro et au dollar, au lendemain de plus hauts depuis respectivement mai 2017 et mai 2018.

Jeudi, des élections législatives anticipées, dont les résultats auront d'importantes conséquences sur le processus du Brexit, auront lieu au Royaume-Uni.

Une victoire des conservateurs, scénario considéré comme le plus probable actuellement, bénéficie à la devise britannique car elle permettrait de sortir enfin de l'incertitude et écarterait du pouvoir le parti travailliste, dont le programme est honni des milieux d'affaires.

