L'euro progresse face au dollar dans un marché optimiste

L'euro progressait nettement face au dollar mardi, dans un marché optimiste préférant se concentrer sur les bonnes nouvelles relatives à la pandémie de coronavirus.

Vers 13H35 GMT (15H35 à Paris), l'euro gagnait 0,72% face au billet vert, à 1,0976 dollar. Lundi, les marchés étaient fermés à Londres et aux Etats-Unis.

La baisse de la devise américaine est "un signe d'amélioration de la confiance du marché", même si celle-ci reste fragile, a souligné Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

"Le plus important pour les investisseurs est la baisse constante des cas de coronavirus, à mesure que les économies reprennent progressivement leurs activités", a-t-elle ajouté, soulignant que les autres incertitudes, et notamment les tensions sino-américaines, avaient un impact "négligeable" sur l'humeur du marché.

Les pays européens continuent de voir le nombre quotidien de victimes diminuer, tout en restant prudents vis-à-vis d'une possible deuxième vague, mais la situation en Amérique du Sud se dégrade.

Autre élément incitant à l'optimisme: la biotech américaine Novavax a démarré des essais pour un vaccin, ont souligné plusieurs analystes.

Etant donné qu'un vaccin est considéré comme le seul moyen de revenir rapidement à la situation pré-coronavirus, toute annonce positive concernant un vaccin est bien accueillie par les investisseurs", a fait remarquer Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

La livre sterling, considérée comme une devise à risque avec le douloureux processus du Brexit, profitait à plein de ce regain d'optimisme, gagnant 1,19% face au billet vert, à 1,2336 dollar.

Les devises liées aux cours du pétrole, comme les dollars néo-zélandais et australien et la couronne norvégienne, bondissaient également, tirées par la hausse du prix de l'or noir, (avec respectivement +1,6%, +1,5% et +1,2%).

