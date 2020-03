L'euro progresse face à un dollar affaibli par les signaux de la Fed

L'euro s'appréciait lundi face à un dollar affaibli par les perspectives d'une baisse des taux d'intérêt pour soutenir l'économie face à l'épidémie de coronavirus.

Vers 09H50 GMT (10H50 à Paris), l'euro prenait 0,45% face au billet vert, à 1,1076 dollar, revenant ainsi à son niveau de début février, avant qu'il n'entame une chute de deux semaines.

"Vendredi, la Fed a publié un communiqué qui ne peut être interprété que comme une annonce d'une baisse de taux imminente", a commenté Ulrich Leuchtmann, analyste pour Commerzbank.

Une baisse des taux d'intérêt en mars est dorénavant "presque sûre à 100%" pour les investisseurs, a renchéri Neil Wilson, pour Markets.com.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a jugé vendredi dans un communiqué que "les fondamentaux de l'économie américaine restent solides", bien que "le coronavirus pose un risque croissant pour l'activité économique".

"La Réserve fédérale suit avec attention les développements et leurs conséquences pour les perspectives économiques. Nous utiliserons nos outils et agirons en conséquence pour soutenir l'économie", a-t-il encore indiqué, sans donner d'autre détail.

Une baisse des taux pour stimuler l'activité économique a également pour conséquence de rendre la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

De son côté, la livre sterling baissait fortement face aux autres principales devises.

Face à l'euro, elle lâchait ainsi 0,90%, à 86,76 pence pour un euro.

En cause, les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, qui s'ouvrent lundi à Bruxelles et s'annoncent délicates.

"Les deux parties échangent des mots durs et il y a des divergences claires sur des points clés", a expliqué Neil Wilson.

Après la publication la semaine dernière des mandats de négociation des deux camps, qui ont affiché leurs lignes rouges confirmant des divergences profondes, toute la question est de savoir si un terrain d'entente est possible.

En cas d'échec, c'est un "no deal" avec ses conséquences économiques brutales, pour le Royaume-Uni mais aussi pour le continent, qui s'imposera à la fin de la période de transition, le 31 décembre.

D'un premier bilan des négociations prévu en juin, le gouvernement de Boris Johnson a fait une date butoir: il a menacé jeudi de claquer la porte dès l'été si les discussions s'enlisent.

