L'euro progresse face à un dollar abîmé par la situation sanitaire aux Etats-Unis

L'euro repartait à la hausse mercredi face au dollar, après une journée de pause et tandis que la pandémie de Covid-19 continue de progresser, notamment aux Etats-Unis.

Vers 08H55 GMT (10H55 à Paris), l'euro prenait 0,28% face au billet vert, à 1,1749 dollar. Mardi, il avait terminé en baisse, après sept séances de hausse d'affilée.

Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier d'autres devises, est pour sa part tombé plus tôt dans la séance à un nouveau plus bas depuis deux ans.

"Il est intéressant de noter la faiblesse du billet vert par rapport aux devises à risque et aux devises refuges, ce qui dénote les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité de l'économie américaine à rebondir", a souligné Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

Au début de l'expansion de la pandémie de Covid-19 à travers le monde, le dollar avait grimpé, dopé par son statut de valeur refuge, puis décliné lorsque l'optimisme avait fait son retour.

Les Etats-Unis ont accusé mardi le plus lourd bilan journalier des décès liés au coronavirus depuis plus de deux mois, avec près de 1.600 morts.

"L'euro perd également un peu de son éclat tandis que le nombre d'infections augmente à nouveau en Europe, ce qui alimente les craintes d'une deuxième vague", a commenté Antje Praefcke, analyste pour Commerzbank.

Par ailleurs, les investisseurs étaient dans l'attente de la Réserve fédérale américaine, qui doit annoncer ses conclusions à après la séance européenne.

Le marché attend de "savoir si le Comité de politique monétaire donnera une première indication sur une modification de ses perspectives ou sur la possibilité de contrôler la courbe des taux", a commenté Mme Praefcke.

En plus du contrôle de l'inflation aux alentours de 2% et de la préservation de la croissance et de l'emploi, la Fed se doterait ainsi d'un nouvel objectif: maintenir le coût d'emprunt de l'Etat au plus bas et éviter que les taux d'intérêt à plus long terme ne s'envolent.

