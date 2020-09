L'euro poursuit sa hausse face au dollar, porté par l'appétit pour le risque

L'euro progressait encore mardi face à un dollar pénalisé par l'appétit des investisseurs pour le risque et par la récente sortie du président de la Réserve fédérale américaine.

Vers 08H40 GMT (10H40 à Paris), l'euro prenait 0,28% face au billet vert, à 1,1969 dollar, après être monté vers 03H25 GMT jusqu'à 1,1997 dollar, un niveau plus vu depuis mai 2018.

"Le dollar continue d'évoluer comme une valeur refuge et se déprécie avec l'augmentation de l'appétit pour le risque", a expliqué Esther Reichelt, analyste pour Commerzbank, tandis que la Chine a révélé un indice PMI "étonnamment bon".

L'activité manufacturière dans le pays s'est en effet inscrite en août, pour le second mois d'affilée, à son plus haut niveau depuis plus de neuf ans, selon un indice indépendant calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin.

Par ailleurs, le dollar restait pénalisé par les propos de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, tenus la semaine dernière lors de la réunion de banquiers centraux de Jackson Hole.

Il a annoncé que l'institution pourrait à l'avenir laisser glisser temporairement l'inflation au-dessus des 2% avant d'agir sur les taux, suggérant ainsi que les taux allaient rester encore longtemps à un faible niveau. De quoi peser un peu plus sur le billet vert.

"Plus d'inflation, avec une banque centrale décidée à laisser cela se produire, devrait réduire le pouvoir d'achat du dollar et donc forcément l'affaiblir", a commenté Neil Wilson, analyste pour Markets.com.

Cependant, selon lui, son statut de valeur refuge devrait limiter sa baisse, en ces temps troublés et alors que les mesures destinées à enrayer l'épidémie de coronavirus ont fait des ravages économiques dans de nombreux pays.

