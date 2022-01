L'euro poursuit sa baisse face au dollar entre la Fed et la BCE

L'euro reculait vendredi à son plus bas depuis juin 2020, les cambistes s'attendant à voir la Banque centrale européenne (BCE) adopter la semaine prochaine un ton bien plus prudent que celui de la Réserve fédérale (Fed) mercredi.

Vers 10H00 GMT (11H00 à Paris), l'euro perdait 0,11% à 1,1133 dollar, après avoir reculé jusqu'à 1,1121 dollar, un niveau plus vu depuis plus d'un an et demi.

En évoquant une hausse des taux dès mars, mais surtout en refusant d'écarter la possibilité de montées successives ensuite, le président de la Fed Jerome Powell a relancé le dollar.

La Fed semble prête à agir contre l'inflation en resserrant sa politique monétaire à plusieurs reprises au fil de 2022.

La publication à 13H30 GMT de l'inflation CPE, indice de référence de l'institut monétaire, "aura probablement peu d'impact sur le marché car la Fed s'est déjà engagée à agir", jugent les analystes de Sucden.

"La Fed est en pilote automatique", confirment les analystes de UBS.

Et les cambistes ont peu d'espoir que la BCE marchent dans les pas de la Fed mercredi prochain.

"L'inflation atteint 5% en zone euro mais la présidente de la BCE Christine Lagarde n'a pas l'air pressée d'agir, surtout vu que les chiffres d'infection au Covid-19 restent impressionnants dans de nombreux pays", commentent les analystes de OFX.

Face à la livre britannique, l'euro cédait également 0,09% à 83,21 pence pour un euro, et s'approchait de son plus bas depuis février 2020 atteint mi-janvier à 83,05 pence.

La parité est affectée par "les attentes du marché d'une nouvelle hausse des taux de la Banque d'Angleterre jeudi", ajoutent les analystes de OFX.

Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin , qui avait atteint lundi un plus bas depuis six mois à 32.970 dollars, s'est stabilisé depuis autour de 35.000 dollars et prenait vendredi 0,8% à 36.478 dollars.

