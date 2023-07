L'euro pique du nez après la BCE et le PIB américain

L'euro baissait fortement jeudi après un message plus prudent que prévu de la Banque centrale européenne (BCE) tandis que le dollar profitait de la vigueur de l'économie américaine.

Vers 15H40 GMT (17H40 à Paris), l'euro cédait 0,77% à 1,1000 dollar, sa plus forte baisse quotidienne depuis mars.

Comme la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille, la BCE a relevé ses taux de 0,25 point de pourcentage jeudi.

"L'inflation continue de ralentir" en 2023, mais "devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période", a justifié la BCE dans un communiqué détaillant ses décisions.

Et comme le patron de la Fed, la présidente de la BCE Christine Lagarde a assuré que la décision de septembre dépendrait des données publiées entre temps.

"Nous passons à une période où nous serons dépendants des données économiques", a-t-elle ajouté, et ce sont elles qui décideront "si nous relevons (les taux) ou si nous faisons une pause", a expliqué Mme Lagarde.

Mais dernièrement, les investisseurs s'attendaient à ce que la BCE se montre plus déterminée que la Fed en raison d'une inflation plus marquée en zone euro qu'aux Etats-Unis, donc le message de Mme Lagarde "était plus prudent que prévu", souligne Chris Beauchamp, analyste chez IG.

En outre, si l'économie montre des signes de faiblesse en zone euro, la croissance des Etats-Unis a fait mieux que prévu au deuxième trimestre, avec une accélération inattendue des investisseurs à 2,4% en rythme annualisé.

"La résistance de l'économie et du marché de l'emploi permet à la Fed de garder un ton déterminé", commente Daniel Vernazza, analyste chez UniCredit.

Vendredi, la Banque du Japon (BoJ) se réunira à son tour.

Cours de jeudi Cours de mercredi

--------------------------------

15H40 GMT 21H00 GMT