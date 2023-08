L'euro perd du terrain après l'indice PMI de la zone euro

L'euro perdait du terrain mercredi après la publication de l'indice PMI de la zone euro, au plus bas depuis près de trois ans, renforçant les attentes des analystes que la BCE fasse une pause dans ses hausses de taux.

Vers 09H40 GMT (11H40 à Paris), l'euro perdait 0,25% à 1,0818 dollar.

Le repli de l'activité du secteur privé en zone euro s'est aggravé en août, la mauvaise santé de l'industrie manufacturière atteignant désormais les entreprises de services, sur fond d'affaiblissement persistant de la demande, selon l'indice PMI Flash publié mercredi par S&P Global.

L'indice est tombé à 47 en août, contre 48,6 en juillet. Un chiffre supérieur à 50 signale une croissance de l'activité, tandis qu'un chiffre en-deçà indique une contraction.

"La forte baisse continue des données PMI devrait mettre à l'épreuve l'optimisme de la BCE (Banque centrale européenne, ndlr) en ce qui concerne la croissance", affirme Mark Wall, économiste chez Deutsche Bank.

"Nous nous attendons à ce que (l'institut monétaire européen) fasse une pause en septembre (dans son cycle de hausse des taux), mais il n'est pas encore certain que l'inflation soit au niveau souhaité" par l'institution, poursuit-il.

Fin juillet, la BCE avait relevé ses taux de 0,25 point de pourcentage pour la neuvième fois d'affilée, tout en laissant la porte ouverte à une pause dans ses tours de vis monétaires.

"Même si la croissance dans la zone euro a bien résisté au deuxième trimestre, l'impact des précédentes hausses de taux de la BCE devrait se faire de plus en plus ressentir", affirme Antje Praefcke, analyste chez Commerzbank.

Le marché devrait ainsi examiner les déclarations de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, vendredi, lorsqu'elle s'exprimera à Jackson Hole, "pour voir si elle pourrait paraître un peu plus conciliante", poursuit l'analyste.

La réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole aux Etats-Unis commence en effet jeudi. Le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell vendredi devrait aussi être au centre de l'attention.

Outre-Manche, le Royaume-Uni a également constaté un ralentissement de son activité en août, l'indice PMI composite flash retombant sous la barre des 50 pour la première fois depuis janvier 2023.

La publication a révélé "un ralentissement de l'activité, accompagné d'un nouveau relâchement des pressions sur les coûts et les prix", explique Martin Beck, économiste d'EY Item Club.

"Cette combinaison d'un ralentissement à la fois de l'activité et de l'inflation devrait donner à la Banque d'Angleterre matière à réflexion avant sa prochaine décision sur les taux d'intérêt en septembre et suggère qu'une augmentation n'est plus une certitude", souligne M. Beck.

La devise britannique flanchait de 0,54% face au billet vert, à 1,2663 dollar pour une livre, et baissait de 0,29% face à l'euro à 85,43 pence pour un euro.

