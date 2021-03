L'euro monte face au dollar, les cambistes passent du plan de relance à la BCE

L'euro montait jeudi face au dollar après l'adoption du plan géant de relance aux Etats-Unis, tandis que les cambistes attendent la réaction de la Banque centrale européenne (BCE) à la hausse des taux sur le marché obligataire.

Vers 10H05 GMT (11H05 à Paris), l'euro gagnait 0,27% face au dollar, à 1,1962 dollar pour un euro.

Malgré l'opposition en bloc des républicains, qui dénoncent des dépenses extravagantes et mal ciblées, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont adopté mercredi un plan de 1.900 milliards de dollars, un montant vertigineux équivalant au PIB de l'Italie.

"Le marché semble bien préparé à la force du coup d'accélérateur que va prendre l'économie américaine, et le passage à la Chambre des représentants avait été largement anticipé", commente Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Dans ce contexte, les investisseurs se tournaient vers la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et la conférence de presse qui se tiendra à 13H30 GMT (14H30 à Paris).

Si l'institution ne devrait pas toucher à sa politique monétaire, elle est très attendue sur la hausse récente des taux sur le marché obligataire.

Des taux plus élevés "devraient être ce que la BCE veut, puisqu'ils sous-entendent une croissance plus forte et une inflation plus vigoureuse", commente Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui rappelle cependant qu'"elle ne voudra pas étouffer le poussin dans l'oeuf, alors que la campagne de vaccination de l'UE est à la traîne par rapport à ses pairs, notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni".

Pour l'instant, la hausse des taux a dopé le cours du dollar, faisant baisser le cours de l'euro.

"Un euro moins fort est une bonne nouvelle pour la BCE, donc ils vont essayer de ne pas trop bousculer le marché", a commenté David Madden, analyste chez CMC Markets.

Ailleurs sur le marché, le bitcoin, qui s'était approché mercredi de son plus haut historique en touchant un plus haut en deux semaines à 57.365 dollars, perdait 4% à 54.644 dollars.

