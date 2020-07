L'euro monte face au dollar, dopé par l'optimisme

L'euro progressait lundi face au dollar, dans un marché plutôt confiant malgré l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,50% face au billet vert, à 1,1357 dollar.

Le dollar étant généralement considéré comme une valeur refuge, il a tendance à s'affaisser lorsque l'optimisme gagne les investisseurs, ceux-ci préférant alors se diriger vers des actifs plus risqués.

Egalement recherchés pour leur stabilité, le yen et le franc suisse pâtissaient du regain d'enthousiasme sur le marché des changes et baissaient face à la monnaie unique européenne.

"L'économie de la Chine est en train de récupérer du choc Covid-19 et les indicateurs ont récemment signalé que la croissance allait probablement encore s'accélérer", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG, justifiant ainsi l'optimisme des marchés.

Le chiffre de la croissance au deuxième trimestre est attendu jeudi, et il devrait revenir en terrain positif après une chute de 6,8% au premier trimestre.

Vendredi dernier, les investisseurs avaient réagi à une étude montrant une relative efficacité de l'antiviral remdesivir pour combattre le Covid-19.

"L'optimisme prudent (...) est en partie éclipsé par l'augmentation du nombre de cas, particulièrement aux Etats-Unis", a toutefois fait remarquer Fiona Cincotta, analyste pour City Index.

Les Etats-Unis, qui sont de loin le pays le plus lourdement touché par la pandémie, ont recensé dimanche 59.747 nouvelles contaminations en 24 heures, selon le bilan quotidien de l'université Johns Hopkins. Le nombre de cas confirmés s'établit à 3.301.820 et le nombre de décès à 135.171.

Un responsable du ministère de la Santé à Washington a estimé dimanche qu'un reconfinement dans certains grands Etats du sud particulièrement touchés n'était pas exclu.

Les acteurs du marché porteront leur attention cette semaine sur les résultats trimestriels des grandes banques américaines ainsi que sur des données relatives aux ventes au détail et aux inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

