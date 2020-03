L'euro monte face au dollar dans un marché surveillant l'épidémie

L'euro montait jeudi face au dollar, dans un marché cherchant à se positionner face à la propagation du coronavirus et à évaluer les possibles réponses des banques centrales.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro prenait 0,63% face au billet vert, à 1,1206 dollar.

Plus de 97.500 cas de personnes atteintes par le virus étaient recensés dans le monde jeudi, dont plus de 3.300 décès.

Face aux conséquences économiques de l'épidémie, plusieurs banques centrales sont montées au créneau, dont la banque centrale américaine (Fed) qui a abaissé ses taux d'un demi-point de pourcentage mardi.

Mais "les marchés continuent à anticiper le fait que la Fed pourrait annoncer une autre baisse des taux à l'issue de sa prochaine réunion le 18 mars", remarquent les analystes de Scotiabank.

Une baisse des taux d'intérêt rend la devise concernée moins rémunératrice et donc moins attractive pour les cambistes.

Reflet de cette anticipation, le taux à 10 ans sur la dette des Etats-Unis, le plus regardé sur le marché secondaire, dégringolait encore jeudi, à son plus bas niveau historique.

Si la Banque centrale européenne pourrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie lors de sa réunion de politique monétaire du 12 mars, elle dispose d'une marge de manoeuvre beaucoup plus limitée puisque son principal taux est déjà à zéro.

Dans le même temps, "l'euro a récemment profité de l'extrême aversion au risque qui a incité certains à liquider leur position financée en euros", ont souligné Lee Hardman et Derek Halpenny, analystes pour MUFG.

Dans certaines opérations spéculatives, appelées "carry trade", les investisseurs empruntent de l'argent dans une devise où le taux d'intérêt est faible, comme c'est le cas actuellement dans la zone euro, pour le placer dans une devise qui rapporte un taux d'intérêt plus élevé.

Mais dans un marché fébrile, les investisseurs cherchent à se défaire de ces paris jugés plus risqués, ce qui par ricochet bénéficie à l'euro.

Les devises comme le yen (+1,17% face au dollar et +0,54% face à l'euro) et le franc suisse (+0,90% face au dollar et +0,28 face à l'euro) profitaient pour leur part de leur statut de valeur refuge.

Cours de jeudi Cours de mercredi

-----------------------------------