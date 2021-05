L'euro monte face au dollar dans un marché calme

L'euro progressait face au dollar lundi dans un marché calme, une partie des échanges européens restant fermés pour la Pentecôte, tandis que le bitcoin remontait un peu après un week-end difficile.

Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), l'euro gagnait 0,24% face au dollar, à 1,2211 dollar pour un euro.

"Toute une partie de l'Europe est en vacances, donc l'activité est limitée", a commenté Jeffrey Halley, analyste chez Oanda, qui estime que les investisseurs ont déjà les yeux tournés vers la deuxième estimation du PIB américain, publiée jeudi.

"Cela pourrait redonner du souffle à ceux qui s'inquiètent de l'inflation", souligne l'analyste.

Depuis le début de l'année, et l'avancée de la campagne de vaccination aux Etats-Unis, le marché se demande si la reprise post-pandémie de Covid-19 et les plans de relance successifs ne vont pas conduire à une hausse démesurée de l'inflation.

Si l'inflation contribuait à affaiblir le dollar, cela pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever ses taux directeurs afin de rendre le billet vert plus rémunérateur et donc plus attractif.

"Les dirigeants de la Fed ont très clairement fait comprendre qu'ils voyaient la hausse récente de l'inflation comme temporaire, et qu'ils ne songeraient même pas à monter les taux", a rappelé Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank.

Dans le même temps, le bitcoin rebondissait de 12,6%, à 37.935,62 dollars, après s'être approché dimanche du seuil des 30.000 dollars, sous lequel il n'est plus descendu depuis janvier.

"Les cryptomonnaies restent en difficulté car les efforts chinois contre les échanges, mais également le minage, font effet", a commenté Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

