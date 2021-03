L'euro monte face au dollar après la BCE

L'euro restait en hausse jeudi face au dollar alors que la Banque centrale européenne (BCE) a prévu d'intensifier le rythme de son programme de rachats de dette face à la hausse des taux sur le marché obligataire.

Vers 16H05 GMT (17H05 à Paris), l'euro gagnait 0,26% face au dollar, à 1,1960 dollar pour un euro.

La BCE n'a pas touché à son taux directeur et n'a pas augmenté son programme de rachats d'actifs, qui doit toujours porter sur 1.850 milliards d'euros d'ici mars 2022.

Mais le Conseil des gouverneurs prévoit que le rythme des achats au titre du PEPP sera "nettement augmenté au cours du trimestre à venir par rapport aux premiers mois de l'année", selon le communiqué publié à l'issue de la réunion de l'institution.

La BCE a agi "dans le but d'éviter un resserrement des conditions de financement incompatible avec la lutte contre les effets à la baisse de la pandémie sur la trajectoire projetée de l'inflation", explique l'institut.

Depuis plusieurs semaines, la hausse des taux sur le marché obligataire pousse les cambistes à se tourner vers les banques centrales, pour voir si elles réagiront.

Des taux plus élevés "devraient être ce que la BCE veut, puisqu'ils sous-entendent une croissance plus forte et une inflation plus vigoureuse", explique Neil Wilson, analyste chez Markets.com, qui rappelle cependant qu'"elle ne voudra pas étouffer le poussin dans l'oeuf, alors que la campagne de vaccination de l'UE est à la traîne par rapport à ses pairs, notamment les Etats-Unis et le Royaume-Uni".

"Le fait que ni la taille, ni la date de fin du programme ne change prouve que la BCE pense que l'économie sera revenue à la normale en mars prochain", commente Edward Moya, analyste chez Oanda.

Après la BCE, ce seront la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque centrale américaine (Fed) qui se réuniront la semaine prochaine.

Aux Etats-Unis, malgré l'opposition en bloc des républicains, qui dénoncent des dépenses extravagantes et mal ciblées, les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, ont adopté mercredi un plan de 1.900 milliards de dollars, un montant vertigineux équivalant au PIB de l'Italie.

"Le marché semble bien préparé à la force du coup d'accélérateur que va prendre l'économie américaine, et le passage à la Chambre des représentants avait été largement anticipé", note Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Le bitcoin, quant à lui, se stabilisait (-0,8% à 56.500 dollars) mais restait proche de son plus haut historique, atteint fin février à 58.350 dollars.

