L'euro lâche 1% face au dollar dans un marché de nouveau inquiet

L'euro effaçait mercredi ses gains réalisés depuis une semaine face au dollar, dans un marché de nouveau inquiet à propos des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

Vers 13H20 GMT (15H20 à Paris), l'euro perdait 1,02% face au billet vert, à 1,0869 dollar. La veille, il avait gagné 0,6%.

"Le dollar américain revient en force alors que les investisseurs craignent un choc économique important", a commenté Augustin Doittau, courtier sur le marché des changes pour Ebury, tandis que le billet vert est régulièrement considéré comme une valeur refuge.

"Le sentiment général sur le marché est que la reprise ne sera pas le reflet d'un brusque rebond en forme de V, mais qu'elle sera légèrement plus progressive", a-t-il ajouté jugeant que concernant les nouvelles économiques, "les choses devraient s'aggraver avant de s'améliorer".

Pour l'heure, le FMI table sur une contraction du PIB mondial de 3% cette année, mais la crise pourrait entraîner une récession bien plus sévère si les mesures de confinement ne sont pas levées d'ici la fin juin et si l'activité économique ne reprenait pas au second semestre.

"Il est très probable que cette année, l'économie mondiale connaîtra sa pire récession depuis la Grande Dépression", a avancé mardi Gita Gopinath, l'économiste en chef du Fonds monétaire international.

"Alors que l'on prend conscience qu'une récession aux proportions épiques s'annonce, les investisseurs cherchent une fois de plus refuge dans le dollar américain, d'autant plus que l'on ne sait pas encore quand et comment un retour à la normale se produira, de nombreuses questions vitales sur notre capacité à faire face au virus restant sans réponse", a de son côté souligné Ricardo Evangelista, analyste pour ActivTrades.

La devise américaine avait été sous pression ces derniers jours, pénalisée par les mesures ultra-accommodantes de la Réserve fédérale américaine et les chiffres encourageants sur le front de la pandémie de Covid-19.

