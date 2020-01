L'euro hésite face au dollar après la publication des chiffres de l'emploi américain

L'euro faiblissait à nouveau vendredi face au dollar, après avoir brièvement profité d'un rapport sur l'emploi américain un peu moins bon qu'attendu.

Vers 14H05 GMT (15H05 à Paris), l'euro perdait 0,11% face au billet vert, à 1,1094 dollar.

Selon le rapport mensuel sur l'emploi américain, "principal événement économique de la journée", selon Neil Wilson, analyste pour Markets.com, les Etats-Unis ont créé en décembre 145.000 emplois, contre 160.000 attendus.

C'est beaucoup moins que les 256.000 enregistrés en novembre (chiffre révisé en baisse) dont le total avait été gonflé par le retour des salariés de General Motors après leur grève historique.

L'évolution du salaire horaire moyen a continué de décevoir en décembre, avec une progression de seulement +0,1% alors que les analystes projetaient +0,3%.

"La faiblesse des salaires va alimenter les inquiétudes. Mais de manière générale, la Fed va rester prudente et attendre de voir", a expliqué Viraj Patel, analyste pour Arkera.

Les données publiées ne devraient en effet pas inciter la Réserve fédérale américaine à changer sa politique monétaire et à relever ses taux.

Une telle décision aurait pour effet de rendre le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif pour les cambistes.

