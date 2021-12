L'euro fléchit face au dollar à l'approche des réunions de banques centrales

L'euro fléchissait face au dollar américain mardi, pénalisé par les prévisions des analystes sur un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) aux Etats-Unis, contrairement à la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 20H10 GMT, l'euro cédait 0,20% à 1,1262 dollar pour un euro, au plus bas depuis une semaine, s'approchant encore un peu plus de son creux de l'année atteint fin novembre à 1,1186 dollar.

"Dans un marché de fin d'année, peu étoffé et peu liquide", où les mouvements prennent davantage d'ampleur, "la perspective du Comité monétaire de la Fed la semaine prochaine soutient le dollar", a indiqué Shaun Osborne de Scotia Bank.

"Il se peut que la Fed annonce une accélération de la réduction de son soutien monétaire qu'elle pourrait commencer dès janvier", a précisé l'analyste qui estime que l'euro "est potentiellement vulnérable à d'autres pertes".

"Les échanges sont relativement calmes, et cela profite au dollar", estimait aussi You-Na Park-Heger, analyste chez Commerzbank.

Selon elle, l'absence de nouveaux éléments pousse les investisseurs vers le scénario le plus probable: la Fed américaine devrait agir contre l'inflation plus rapidement que la BCE.

"Seules des informations marquantes sur la pandémie de coronavirus pourraient faire bouger de façon importante l'euro-dollar sur les prochaines séances", avant la publication vendredi de l'inflation américaine et les réunions respectives des deux banques centrales la semaine prochaine, ajoute-t-elle.

Le prix du bitcoin, quant à lui, remontait mardi au dessus du seuil de 50.000 dollars après son plongeon de samedi, et prenait 1,73% à 50.985 dollars.

"Le bitcoin profite du retour de l'appétit pour le risque", note Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote: "il reste un actif à risque, même s'il y a de plus en plus de preuves que l'intérêt de la finance traditionnelle se développe et que des investisseurs institutionnels participent au marché".

La volatile cryptomonnaie, qui a vu son cours s'envoler depuis fin 2020, reste en hausse de 170% sur un an mais en retrait de 25% depuis son plus haut historique atteint en novembre.

